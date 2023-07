Non solo ‘Soffitta nella strada’: torna la mostra dell’antiquariato in Fortezza Firmafede

Sarzana, 28 luglio 2023 – La storia dell’estate sarzanese torna in Fortezza Firmafede. Dopo una lunga interruzione, salvo due edizioni in formato ridotto con esposizione di pezzi messi a disposizione da collezioni private, la Mostra Nazionale dell’Antiquariato torna nella veste originale.

Dal prossimo 11 agosto fino a domenica 20 una trentina di espositori provenienti da diverse città italiane porteranno nei due piani delle cellette fino agli spalti del padiglione intitolato a Fiorella Carelli Carozzi nella sala del Magnifico, dedicato al ricordo dell’antiquaria sarzanese per anni anima della rassegna.

Oltre all’amministrazione comunale a restituire vigore alla mostra, allestita per la prima volta nel 1978 nelle scuole del XXI Luglio per poi trasferirsi alla Poggi-Carducci quindi alla Fortezza Firmafede, ci hanno pensato l’Associazione Antiquaria rappresentata da Gabriele Di Sarcina affiancato dall’esperto antiquario Franco Leonide e la curatrice Elisabetta Sacconi.

Alla presentazione del gradito ritorno della Mostra Nazionale dell’Antiquariato, che arricchisce l’estate sarzanese affiancando la Soffitta nella Strada e la Calandriniana che si svolgeranno in centro nello stesso periodo, oltre alla sindaca Cristina Ponzanelli e agli assessori Giorgio Borrini e Luca Ponzaneli hanno partecipato Giuseppe Menchelli della Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, Lorenzo Servadei di Confcommercio e Giulia Coloru dell’associazione commercianti.

Uno sforzo organizzativo importante, unito al contributo dell’ente di 30 mila euro, che punta al rilancio di una delle manifestazioni che in passato ha contribuito a far conoscere la città nel mondo dell’antiquariato aprendo una location ritenuta unica dagli esperti del settore e dai frequentatori di mostre analoghe in altre città.

Sarà un’occasione inoltre per visitare i sotterranei della Fortezza che ospiteranno una mostra collaterale di arte contemporanea dal titolo "Altri luoghi" a cura degli artisti Paolo Fiorellini e Stefano Lanzardo. Nell’androne della Fortezza verrà allestito il ristorante dello chef sarzanese Giacomo Devoto.

L’inaugurazione è in programma venerdì 11 agosto alle 21 e la mostra, con ingresso a pagamento al costo di 8 euro, sarà da sabato 12 a domenica 20 dalle 18 alla mezzanotte. Inoltre in accordo con il Museo Diocesano verranno organizzate visite guidate che consentiranno ai partecipanti sconti per visitare entrambe le bellezze storiche e culturali cittadine.

Massimo Merluzzi