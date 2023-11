"Antibiotico resistenza: una minaccia globale per la salute pubblica"

Il dipartimento di prevenzione dell’Asl in collaborazione con l’Ordine dei medici veterinari organizza oggi alle 19.30 nella Sala della Repubblica a Sarzana un incontro per i veterinari libero professionisti sul tema dell’antibiotico resistenza. "La scoperta e lo sviluppo degli antibiotici ha rivoluzionato il trattamento delle infezioni batteriche e permesso l’evoluzione della medicina moderna – spiegano gli organizzatori – ma da decenni è emerso il grave problema dell’antibiotico resistenza, che l’Oms definisce una minaccia globale per la salute pubblica. Il problema ha alla sua base molte cause tra cui l’incremento dell’uso di questi farmaci sia in medicina umana che veterinaria e il loro utilizzo talvolta inappropriato. La strategia più efficace per affrontarlo è l’approccio One-health basato sulla consapevolezza che la salute di persone, animali e ambiente è connessa e che proteggere la salute di uno di questi tre soggetti, aiuta a proteggere anche quella degli altri due". Interverranno veterinari e epidemiologi del dipartimento, sotto il coordinamento del direttore Mino Orlandi.