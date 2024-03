Antenna in via Fontananera. L’impianto era previsto da anni. Modificata la localizzazione

Una nuova antenna garantirà il segnale ai telefonini della città. L’impianto già annunciato qualche anno fa in via Fontananera sta gettando le fondamenta e probabilmente tra qualche settimana arriverà anche l’apparecchiatura completando così il piano presentato al Comune di Sarzana da Cellnex, società che sta posizionando i ripetitori in città partendo da quello del quartiere di Sarzanello per proseguire con l’altro all’interno del complesso scolastico di viale XXI Luglio.

La struttura di via Fontananera è già stata al centro dell’interesse del quartiere di San Lazzaro "insorto" nell’aprile 2021 quando il progetto venne reso pubblico dopo un incontro con l’assessore Barbara Campi e il consigliere Luca Spilamberti e i residenti alzarono le barricate. Soluzione adottata successivamente anche dagli abitanti di via del Fortino alla Fortezza che, in questo caso, ebbero la meglio salvando il patrimonio paesaggistico, e immobiliare, della zona. Nel caso di via Fontananera il Comune riuscì a trovare un accordo con Cellnex ottenendo lo spostamento dell’antenna dall’area più abitata del quartiere di San Lazzaro, prevista per altro in un terreno di proprietà privata e troppo vicina al torrente Isolone in uno spazio in aperta campagna, sempre nella solita via, che sbuca sul viale 25 Aprile. Un campo di proprietà del Comune che destinerà l’affitto incassato dal gestore in opere pubbliche nella zona.

Il cantiere adesso è ben visibile, caratterizzato dalla recinzione color arancione e la piattaforma in cemento armato già realizzata sulla quale verrà installato il basamento per ospitare l’antenna. Le richieste dei residenti dunque sono state in parte ascoltate dall’amministrazione comunale che ha potuto ottenere il trasferimento della sede di collocamento dell’impianto ma non certamente l’istallazione non essendo previsto un piano delle antenne poi commissionato dall’ente successivamente alle richieste di potenziare in città il segnale telefonico.

Intanto nel quartiere di Sarzanello la contestata struttura, alta oltre 30 metri, relizzata per conto di Wind 3 è stata completata dal punto di vista strutturale ma non ancora attivata. Oltre alle discussioni politiche anche il comitato contrario all’antenna nel frattempo ha richiesto con una petizione di oltre 50 firme un incontro pubblico con la Consulta territoriale per avere notizie dettagliate sul progetto ma l’assemblea, annunciata per le prime settimane di gennaio, ancora non è stata convocata.

Massimo Merluzzi