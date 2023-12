Antenna alla XXI Luglio Il Pd annuncia lotta a fianco della Consulta

L’intervento critico della Consulta del centro storico, che ha lamentato tra l’altro di "non aver ancora ricevuto alcuna risposta dall’amministrazione" alla richiesta di chiarimenti sull’eventuale posizionamento di un’antenna – antenna per la quale in un precedente incontro la sindaca aveva indicato come possibile localizzazione l’ex scuola XXI Luglio – ha dato il la a un ulteriore intervento critico da parte della segretaria del circolo Centro storico - Trinità del Partito democratico.

"La Consulta – nota Francesca Castagna – ha dovuto rinnovare la richiesta di chiarimenti all’assessore Ponzanelli che si è finalmente fatto sentire ma si è limitato a ribadire l’intenzione di “chiarire la situazione” e ha preannunciato come imminente “la redazione del piano delle antenne”, riguardo al quale l’amministrazione fa vuoti proclami fin dal suo primo insediamento nell’estate 2018 mentre il relativo incarico risale a due anni fa... Vedremo se all’ennesima vaga promessa seguiranno fatti concreti". Secondo la segretaria del Pd "la fumosità, la reticenza e l’atteggiamento dilatorio dell’amministrazione comunale di fronte alle richieste unanimi di impegno di chi rappresenta i cittadini del centro storico è davvero inquietante, e induce a temere che anche per il centro storico l’amministrazione Ponzanelli si accinga in realtà a mettere i cittadini dinanzi al fatto compiuto, senza attendere l’esito dello studio commissionato all’Università di Firenze e senza un consapevole confronto con la città".

E conclude: "Sappiano i sarzanesi, e sappia l’amministrazione che il Partito Democratico di Sarzana metterà in campo ogni iniziativa, in consiglio comunale, all’interno della Consulta e al fianco dei cittadini nelle piazze, per impedire ogni tentativo di far passare sopra la testa dei Sarzanesi decisioni che non hanno nulla a che vedere con il perseguimento dell’interesse collettivo".