Antenna a Sarzanello: Pronti alla Protesta a Sarzana

Il quartiere si è svegliato, forse un pò tardi rispetto all’inizio dei lavori partiti da giorni. Ma probabilmente nessuno ipotizzava le dimensioni di un progetto di cui si parla da un anno ma che nessuno, almeno a Sarzanello, ha mai visionato. Tutti sapevano come da annuncio dell’amministrazione e della Consulta che sarebbe stata installata una antenna di telefonia mobile nel campetto da calcio dell’area verde. Ma di fronte allo scavo qualche dubbio è venuto. Dopo il nostro servizio di domenica sull’avvio del cantiere si sono sollevate le proteste e anche la politica ha alzato le.... antenne annunciando battaglia. In particolare Giovanni Destri coordinatore di Italia Viva ed ex presidente della consulta di Sarzanello: "Dobbiamo mobilitarci e fare attenzione che tutto venga eseguito secondo progetto. La sensazione però è che qualche anomalia ci sia a giudicare dalle dimensioni dello scavo". Il coordinatore lamenta la mancanza di condivisione del piano: "Nessuno ha mai mostrato le richieste del gestore e le relative carte. Mi sono battuto perchè venisse meno l’idea di installare l’ antenna sulla collina della Fortezza proponendo alternative. Ma lontano da luoghi sensibili, non certo nei pressi di un’area giochi, della chiesa e cimitero e ben due asili a cinquanta metri dall’impianto". E adesso cosa succederà? "In questi giorni – conclude Destri – si lavorerà con un gruppo di residenti e i consiglieri comunali di opposizione per arginare questo scempio. Siamo pronti a qualsiasi tipo di mobilitazione se non ci saranno risposte convincenti da parte dell’amministrazione comunale".

Massimo Merluzzi