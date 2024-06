Annita Conti ha compiuto 104 anni

Ha felicemente compiuto 104 anni la signora meno giovane di Vezzano, Annita Conti, residente a Prati, e ha così rispettato l’appuntamento che aveva dato a tutti. Lo aveva infatti detto l’anno scorso, quando l’amministrazione comunale di Vezzano l’aveva omaggiata di una visita e di un bel mazzo di fiori: "All’anno prossimo", era stato il suo commento. E così è stato. Oltretutto l’anno scorso la foto che immortalava il suo già prestigioso compleanno la ritraeva seduta, mentre quest’anno, con un anno in più, la signora si è fatta una bella foto in piedi, dove appare in salute e sorridente. Un fatto curioso è legato alla storia della signora, appassionata di ciclismo: risulterebbe nata il 6 giugno, ma ha sempre detto che la sua data di nascita è invece il 3 giugno, proprio quando al Molinello si festeggia l’apparizione della Madonna. Gli incartamenti vecchi di 104 anni hanno ormai poca importanza, cosa sono due, tre giorni di fronte ad un ‘miracolo‘ della natura lungo più di un secolo. Tutta la comunità vezzanese ha fatto avere gli auguri alla donna, anche quest’anno omaggiata dal Comune con fiori e pergamena, circondata dall’affetto dei familiari, anzi, dei numerosi familiari appartenenti a più generazioni. A seguirla, in termini di longevità, sempre un’altra donna, ora domiciliata a Sarzana, ma cittadina di Vezzano, che sta per compiere 103 anni.

Cristina Guala