Anesthesia sul palco. Tributo ai Metallica

Con più di 100 milioni di dischi venduti, di cui 60 nei soli Stati Uniti d’America, i Metallica sono annoverati come una delle formazioni di maggior successo nella storia dell’heavy metal e del rock contemporaneo, e sono stati spesso considerati la migliore band heavy metal della storia. Allo Smood - Sign music desk di Ceparana, suonano domani sera, per la prima volta su quel palco, gli Anesthesia, tribute band dei Metallica. Uno show elettrico d’impatto e i grandi classici della band guidata da James Hetfield. Si potranno ascoltare dai brani più iconici agli ultimi successi della band, come ‘72 Seasons’ dell’omonimo album. E quindi, ritmi incendiari di ‘Master of puppets’ (la più rappresentativa del gruppo e la più amata dai fan), ‘Enter Sandman’ (apertura del leggendario ‘Black album’ e l’indimenticabile arpeggio di ‘Nothing else matters’. La cena inizia alle 20, il concerto alle 22. Info 328 7671213 (anche per le prenotazioni).