Impegno e solidarietà nel nome del “Giacò”. Gli amici ricordano il consigliere assassinato

Castelnuovo Magra (La Spezia), 29 dicembre 2024 – Il ricordo della tragedia è incancellabile ma da quell’episodio che ha segnato per sempre la vita dei famigliari di Andrea Giacomelli, il consigliere comunale e barista di Castelnuovo Magra ucciso a colpi di pistola all’alba del 30 dicembre 2010, è nato il fiore della solidarietà. L’associazione Amici del Giacò nata proprio per ricordare nel segno della solidarietà e beneficenza Andrea come ormai consuetudine domani pomeriggio si riunirà alle 17.30 nel punto di via Palvotrisia dovei due uomini uccisero a colpi di pistola Giacomelli al tempo convivente con l’ex moglie di uno dei sicari.

Il giorno del ricordo coincide anche con il bilancio presentato da Lorenzo Moretti, presidente dell’associazione, di tutte le donazioni effettuate nel corso dell’anno. Nel 2024 che sta per concludersi il gruppo ha consegnato 22 mila 500 euro che sommate ai contributi degli anni precedenti superano i 310 mila euro. I sostegni dell’ultimo anno sono andati alle scuola di Castelnuovo Magra, Luni, Pubblica Assistenza di Luni, Protezione Civile di Castelnuovo Magra ma anche a privati cittadini alle prese con problemi famigliari, con particolare attenzione ai bambini. Gli Amici sostengono le spese mediche per consentire a Edo, Ines, Damiano e Elsa di seguire il loro percorso di cura mettendo a disposizione il ricavato delle feste enogastronomiche al Teatro Tenda oppure all’area verde del centro sociale di Molicciara. Ma il gruppo non ha mai fatto mancare l’apporto finanziario, e materiale, nel sostenere iniziative organizzate da altre associazioni come quelle del ricordo del dottor Giuseppe Cecchinelli organizzata all’anfiteatro di Luni la scorsa estate, la partita del cuore allo stadio “Miro Luperi“ di Sarzana oppure l’appartamento didattico di Sarzana gestito da Nessuno Escluso appena dotato di un defibrillatore. Nel corso dell’anno sono stati acquistati banchi per la scuola di Castelnuovo Magra allungando le donazioni effettuate nel corso degli anni agli istituti scolastici di Castelnuovo Magra e Luni ammontanti a oltre 100 mila euro. Recentemente gli Amici del Giacò hanno anche aiutato la signora Manuela dell’associazione Amici di Elsa a seguire le cure in Messico per la figlia così come grazie alla collaborazione con lo staff di Radio Rogna è stato possibile l’acquisto del Furgo Mytho che consente di realizzare progetti didattici e sociali soprattutto a favore di scuole e ragazzi. Dal 1 gennaio l’associazione riaprirà le iscrizioni dei soci, attualmente oltre 200, e il costo della tessera è di 5 euro.

“Il nostro impegno – ha ricordato il presidente Lorenzo Moretti – non basterebbe se non ci fosse poi concretamente così tanta partecipazione. Oltre a ricordare i nostri collaboratori che si dedicano quotidianamente all’organizzazione e cura degli eventi occorre ringraziare tutte le persone che ci sostengono e credono nel nostro progetto di aiuto e solidarietà nato nel nome e nel ricordo del nostro caro amico Andrea Giacò”.