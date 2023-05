‘Ameglia in sport’ pronti via L’impegno delle società locali Tutti insieme a Bocca di Magra

Una festa dello sport alla foce del Magra. Nella speranza che il tempo sia clemente e che la vetrina possa veramente valorizzare l’impegno delle società che praticano diverse attività sportive sul territorio contribuendo non soltanto alla valorizzazione dell’impegno ma anche alla divulgazione delle varie specialità. L’iniziativa che si chiama ’Ameglia in sport’ è stata organizzata dal Comune di Ameglia con l’interessamento dal consigliere comunale con delega Maurizio Moruzzo si svolgerà ai giardini di largo Vittorini della frazione di Bocca di Magra dalle 10 alle 18 . Hanno collaborato alla manifestazione Asd Pattinaggio Ameglia, Volley Ameglia Proget, APD il Borgo, Palestra Mente e Corpo, ASD Trail Running Ameglia, MDC My Dance Crew, SlowTime ASD, Kau Kau, Basket Arcola, ASD Boxing Class, Evolution Sport Running e Outdoor, Lorenzo Sub e SSD Kombat Arena. sarà quindi una bella occasione per le associazioni di informare i visitatori sulle rispettive discipline sportive e ci sarà spazio anche per alcune esibizioni.

Oltre allo sport partecipano alla giornata le associazioni Avis Ameglia, Cooperiva Hydra, Pro Loco Ameglia, Protezione Civile Ameglia, Vivere Fiumaretta a.p.s., Croce Rossa Italiana e Cooperativa di Comunità "Terre del Magra. Sempre a proposito di sport nei gioni scorsi il sindaco Umberto Galazzo (nella foto) e il consigliere Maurizio Moruzzo hanno aperte le porte della sala del consiglio comunale alle società calcistiche Amegliese e che ha vinto il campionato provinciale di Seconda categoria salendo quindi nel palcoscenio superiore dove incontrerà l’altra squadra del territorio Borgo Foce Magra Ameglia, e l’Acd Montemarcello che ha ottenuto la promozione in prima serie del torno amatori Uisp dopo la vittoria nella fase dei play off. Ai giocatori e dirigenti è stato consegnato un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale.

m.m.