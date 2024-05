"Ameglia in sport: domenica a Bocca di Magra la seconda edizione della manifestazione con 25 associazioni sportive e di volontariato"

Appuntamento domenica dalle 10 alle 19 a Bocca di Magra per la seconda edizione di “Ameglia in sport”, manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con 25 associazioni sportive e di volontariato. Una giornata di festa durante la quale le associazioni offriranno esibizioni nelle varie discipline per coinvolgere i visitatori. Parteciperanno Ameglia Pattinaggio, Volley Ameglia Project, Borgo Ameglia, Trail Running, Kau Kau School, Lorenzo Sub diving center, Basket Golfo dei Poeti, SlowTime, Kombat Arena, My Dance Crew, Evolution Fight, Red Carpet Dance Academy, Equilunae, Xrider, Planet Dance, Akademy Ballomania, Hockey Sarzana, Vivere Fiumaretta, Avis, Pro Loco e Protezione civile, coop“Terre del Magra”, Parco Montemarcello, Uisp Nuoto Valdimagra, Nessuno escluso, Sporteleon e Cri.