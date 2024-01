Ameglia Comandante ’a termine’, polemica sui vigili

Un nuovo comandante ma ancora... a termine. Il Comune di Ameglia ha affidato, per ora per pochi mesi, l’incarico di responsabile della polizia municipale a Massimo Santi, da diversi anni dipendente del corpo dei vigili amegliesi dopo la lunga esperienza maturata a Sarzana. Una decisione, quella di un incarico temporaneo, che ha sollevato le polemiche del gruppo consigliare di opposizione ’Esserci per Ameglia’. "Siamo al sesto comandante – scrivono i consiglieri – in pochi anni. Tra vecchi e nuovi ritorni di fiamma, pensionamenti e lunghe aspettative, sembra proprio che, negli ultimi anni, a nessuno piaccia ricoprire questa posizione organizzativa nel nostro Comune. Quello che ci colpisce ancor di più, è che anche questo nuovo funzionario sembra essere una meteora di passaggio, in attesa del settimo dirigente di quest’area".

I consiglieri hanno presentato un’interrogazione per chiedere di dare stabilità al ruolo. "Vogliamo ricordare – concludono – che in capo al settore vigilanza sono anche le competenze demaniali, con l’enorme lavoro legato ai rinnovi delle concessioni, e di Protezione Civile, tema fondamentale per un territorio fragile e prezioso come il nostro. Un settore così importante e cruciale meriterebbe dunque maggior stabilità e continuità".