Ameglia Asfaltate le strade nel centro di Fiumaretta

Si è conclusa la prima fase di riassetto delle strade malmesse e deteriorate della piana di Ameglia. L’amministrazione comunale ha infatti inserito a bilancio una serie di interventi di asfaltatura che proseguiranno nelle prossime settimane. Intanto si è conclusa la parte iniziale del percorso che ha interessato il centro del borgo di Fiumaretta asfaltando le vie Ratti, tra piazza Pertini e via del Botteghino, Baban e nella frazione del Cafaggio la starada tra via Canal Grande e via Camisano. Inoltre, sono stati effettuati interventi nelle via Poggio Scafa, Cà del Sale e Pretura. Questa seconda fase di interventi ha necessitato di un intervento economico da parte dell’amministrazione comunale di circa 60 mila euro. Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane andando a riguardare il parcheggio di fronte a palazzo civico dove verrà eseguita la coibentazione al di sopra dei garage per evitare le infiltrazioni dell’acqua nel magazzini comunali e sarà completato con la riasfaltatura dell’area oggetto di intervento.

E’ stata inoltre riasfaltata via Punta Bianca dopo gli interventi di regimazione delle acque eseguiti nei giorni scorsi, realizzando anche una cordolatura stradale per evitare dilavamenti. Opera dal costo di 11 mila euro.