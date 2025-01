"Amarezza ma non molliamo. Pensiamo a vincere il derby"

In attesa di sapere l’esito del ricorso presentato al Tar dai tifosi spezzini, avverso il divieto di trasferta per il derby, la delusione per il pareggio dello Spezia nel match contro la Juve Stabia non scalfisce la fiducia per il futuro: "Un po’ di amarezza c’è, ma non molliamo, anche se la corsa per la promozione diretta si complica. Vinciamo il derby, contro tutto e tutti!". Non fa drammi Paolo Trivelloni: "Un pareggio giusto, anche se c’è amarezza per il rigore malamente sbagliato da Pio che avrebbe potuto indirizzare la partita in un altro verso. Nel primo tempo la squadra ha giocato bene, è calata nella ripresa, si è sentita la mancanza di Salvatore Esposito. Prendiamoci questo punto e andiamo a vincere a Carrara. Il campionato di Serie B è molto difficile e lungo, a volte bisogna accontentarsi anche di un punto, non possiamo ragionare nell’ottica della promozione diretta considerando gli investimenti estivi e i possibili rinforzi non arrivati nell’attuale sessione di mercato". Si allinea Valentina Mergotti: "Lo Spezia ha fatto una grande partita nel primo tempo, fisiologico il calo nella ripresa, come al solito sono emerse le carenze sotto porta, bisognerebbe tirare di più. Il rigore sbagliato ha stroncato le ali agli Aquilotti, forse Pio è andato sul pallone troppo emozionato. Sono altri due punti persi che, inevitabilmente, pesano sulla classifica, anche se non si può dire niente agli Aquilotti per ciò che esprimono in campo. Nota di merito per Elia. Alle porte il derby con la Carrarese, un vero peccato non poter andare per sostenere la nostra squadra". Invita a non perdere la fiducia Francesco Coppola: "Il rallentamento in classifica rende più difficile la promozione diretta, ma non dobbiamo scoraggiarci, ci sono ancora tante partite, possiamo ancora arrivare ad agganciare le prime due della classe. C’è rammarico per i due punti, la squadra ha fatto un’ottima prestazione nel primo tempo, sostenuta da un grande pubblico, gli episodi sul gol subito e nel rigore sbagliato ci hanno penalizzato. La mancanza di Salvatore Esposito si è fatta sentire. Il derby sarà difficilissimo, anche perché senza tifosi non si giocherà ad armi pari, lo Spezia dovrà vincere contro tutto e tutti". Amareggiato Federico Flora: "Inevitabile la delusione per un pareggio che ci distanzia dal secondo posto, era una partita assolutamente da vincere. Gli errori di Chichizola e Hristov sul gol della Juve Stabia e il rigore sbagliato pesano tantissimo. La corsa alla promozione diretta si complica, bisogna consolidare il terzo posto. Andremo al derby senza Wisniewski, Cassata e Di Serio e soprattutto senza noi tifosi, non sarà facile, i bianchi dovranno mettere il cuore oltre l’ostacolo".

Fabio Bernardini