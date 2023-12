Dodicimila i malati di Alzheimer. Alla Casa della salute incontro sul progetto di assistenza

Sarzana (La Spezia), 15 dicembre 2023 – I numeri parlano da soli: almeno 12mila persone, anziani ultrasessantacinquenni, soffrono in provincia di disturbi cognitivi di varia gravità. Un dramma, quello dell’Alzheimer e in genere dei problemi della funzione cognitiva, con cui decine di migliaia di famiglie sono costrette a confrontarsi per garantire ai congiunti un minimo livello di assistenza, spesso fra mille difficoltà. Per fare il punto della situazione domani mattina, sabato, con inizio alle 10, alla Casa della salute di via Paci si svolgerà un momento di confronto con la partecipazione di dirigenti Asl, specialisti e volontari, che coinciderà con la presentazione del progetto assistenziale nato per iniziativa del Laboratorio della Memoria in stretta collaborazione con l’Azienda sanitaria.

Un progetto che, dopo Spezia, vede in prima fila sul territorio anche Sarzana, con l’impegno di specialisti, psicologi, operatori e volontari attraverso una rete di ascolto che opera anche da remoto con l’impiego di strumenti informatici.

Il titolo del convegno in cui sarà presentata la proposta assistenziale è "Il Centro disturbi cognitivi e demenze (Cdcd) dell’Asl 5 e il Laboratorio della memoria a Sarzana fra disturbi cognitivi e malattia di Alzheimer".

Numerosi gli interventi, affidati a medici specialisti ed esperti: Carlo Martini, direttore del Distretto 19 Asl5 Spezzino, Antonio Tartaglione e Roberto Ercolini (che presenteranno il progetto), Alessio Novelli, coordinatore del Cdcd Asl5, Marina de Biasi, psicologa Asl5, Elena Carabelli, neurologa referente del Cdcd, Cinzia Leboffe, geriatra. Seguirà l’illustrazione dell’attività del Laboratorio da parte di Chiara Passera, Francesca Salvatori e Carlotta Agostini. Interverrà all’incontro anche l’assessore ai Servizi e politiche sociali del Comune di Sarzana Sara Viola.