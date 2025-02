Altri “errori” sul sito web del Comune. Pure i canti della... marca trevigiana

Il sito del Comune di Vezzano fa il boom di visite. Ad elevare il contatore è la caccia all’errore, innescata dal capogruppo della Lega, Jacopo Ruggia che nel nuovo sito web, in fase di aggiornamento, ha trovato di tutto un po’, rendendo pubblici gli ‘strafalcioni’ on line . Una vicenda che va avanti da giorni, a partire da quando nell’homepage sono apparse le date della storica sagra dell’uva, e nessuno ne sapeva nulla, neanche gli organizzatori. E passi. Ma scorrendo il programma la gara dei vendemmiatori è diventata la gara dei bestemmiatori, è lì è iniziata la bagarre. Ruggia ha trovato altri errori: la foto della porta San Giorgio che porta non è; alla voce enti e fondazioni, il comitato Termo Molinello i cui piatti tipici sarebbero il capunit e il ciribici, copia e incolla di un comune piemontese. Per proseguire col gruppo folk A Lavezaa che, si legge nel sito, canterebbe brani della marca trevigiana. La modulistica inserita nel sito risale al 2016-2017 e non va meglio nel settore ristorazione: ci sono locali ormai chiusi da 20 anni, di alcuni il numero di telefono corrisponde a studi di professionisti. Non va meglio con la traduzione in inglese: il Borgo è diventato The Villane. E il numero di telefono della Protezione civile è quello della Polisportiva Prati Fornola. Insomma un po’ di confusione. Ruggia è intenzionato a verificare come siano andate le cose: "Chi ha messo il materiale on line? Chi non ha controllato? La documentazione dove è stata reperita? Le domande sono tante e se il sito era in aggiornamento bastava scrivere in aggiornamento ed evitare di copia incollare da siti che con Vezzano non c’entrano nulla, farò un’interrogazione anche perché non è stato realizzato gratuitamente". Il sindaco Massimo Bertoni si è già detto intenzionato a scoprire chi sia responsabile degli errori, rivolgendosi anche alle forze dell’ordine. Nell’homepage risulta che "i contenuti del portale sono organizzati secondo il modello di Designers Italia della Pubblica amministrazione definito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, soggetto attuatore della misura del Pnrr".