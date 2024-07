Altre conferme alla Npsg Trading Logistic. Resta il palleggiatore Giacomo Materno

Continuano ad essere tante le conferme nel team Npsg Trading Logistic presieduto dal patron Cananzi con Giacomo Materno che ha scelto di continuare la propria esperienza con la maglia degli spezzini che militano nel campionato di volley maschile serie B.

Il palleggiatore, nato a Lavagna nel 1996, ha iniziato a giocare nel VBC Rapallo dove ha fatto la trafila giovanile fino all’Under 16 per poi trasferirsi in Riva al Golfo sotto la guida di coach Leoni. Contemporaneamente con la prima squadra levantina ha ottenuto la promozione prima in serie D e poi in serie C. Poi è passato all’Admo Lavagna, continuando il giovanile alla Npsg e raggiungendo con l’ U19 le finali nazionali di Chianciano dopo aver vinto titolo provinciale e regionale. Oltre a venire impiegato come atleta di serie B si occuperà ancora, come tecnico, del gruppo Under 13 con cui ha ottenuto ottimi risultati, conquistando la stima di dirigenti e genitori. La strada della panchina sembra essere nel suo futuro visto anche la prossima laurea in Scienze Motorie ed il fatto di essere già inserito nel gruppo di tecnici che segue la selezione territoriale del Levante a livello U15. L’accordo per il suo prestito con il presidente dell’Admo Simone Cremisio è stato raggiunto in un attimo.

La maglia da libero sarà ancora sulle spalle di Andrea Briata. Grande la soddisfazione manifestata tra dirigenti, staff e compagni che gli riconoscono un ruolo fondamentale non solo in campo ma anche nello spogliatoio, dove Andrea Briata rappresenta la continuità e la qualità del lavoro che il sodalizio ha svolto in questi anni, valorizzando i ragazzi provenienti dal settore giovanile o da realtà locali gemellate. Lorenzo Moscarella, centrale e capitano di tante stagioni, al rientro da un anno di stop forzato dovuto ai problemi fisici alle tibie adesso finalmente superati, è rientrato a pieno titolo, riprendendosi quel ruolo di leader silenzioso all’interno del gruppo. Una figura importante in campo e fuori per fare da collante tra i nuovi elementi del gruppo.

È stata raggiunta l’intesa anche con Marco Zoratti che farà parte della batteria di posti 4 anche nella prossima stagione. L’atleta è arrivato lo scorso anno dalla Colombo Genova, che ha rinnovato il prestito dell’atleta, permettendogli di rimanere alla corte di coach Parisi. Dopo aver sistemato alcuni guai fisici che lo affliggevano e dopo aver riacquistato confidenza con il suo ruolo storico di schiacciatore, dopo la parentesi passata in cabina di regia nella squadra genovese, è tornato ad essere titolare in pianta stabile, sostituendo capitan Lanzoni, che è stato costretto, invece, alla definitiva resa.

Ilaria Gallione