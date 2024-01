Alt agli accorpamenti scolastici. Il Comune si rivolge all’avvocato

Il piano di ridimensionamento scolastico non è affatto piaciuto a molte amministrazioni e tra queste anche al Comune di Luni che fin dalle prime ipotesi di accorpamento con i "cugini" di Castelnuovo Magra ha annunciato l’intenzione di procedere con azioni legali puntando a bloccare la delibera del consiglio provinciale della Spezia con la quale lo scorso novembre ha aggiornato il piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2024-2025 che interessa anche il Comune di Luni e le sue scuole. Una soluzione, molto discussa anche sul versante spezzino, che prevede l’accorpamento tra gli istituti scolastici di Luni e Castelnuovo Magra, ovvero dei distretti Isa 16 e 17, con l’inevitabile soppressione di una direzione scolastica. I singoli istituti naturalmente proseguirebbero l’attività senza nessun taglio ma verrebbe meno un dirigente.

Ma per difendere l’autonomia l’ente lunense ha affidato l’incarico all’avvocato Piera Sommovigo del foro spezzino allo scopo di acquisire un parere in merito ribadendo la mancata comunicazione da parte della Provincia della Spezia dell’intenzione di accorpare due distretti che per altro nel corso degli anni si sono distinti per programmazione e autonomia organizzativa.

Il sindaco Alessandro Silvestri proprio nei giorni successivi alla decisione del consiglio provinciale aveva manifestato la propria contrarietà, una posizione per altro assunta anche dal collega Loris Figoli primo cittadino di Riccò del Golfo che tradusse il malumore in un pubblico sfogo nei confronti del presidente dell’ente provinciale Pierluigi Peracchini del quale è sempre stato forte soostenitore politico, annunciando l’intenzione di procedere in ogni sede. La giunta comunale di Luni ha così deliberato l’affidamento dell’incarico all’avvocato spezzino Piera Sommovigo per la formulazione del parere inserendo a bilancio la somma iniziale di mille euro.

m.m.