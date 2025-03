All’ex Lola debutto del ’Propaganda market’

Un ruolo di tutto rispetto, tra gli eventi che avranno luogo a Sarzana, è stato riservato anche i mercati di antiquariato, modernariato e vintage. Oltre alla Soffitta nella strada, in programma dall’8 al 24 agosto, e ai suoi eventi collaterali, il mercato della Soffitta pasquale e quello natalizio, c’è spazio anche per qualche interessante novità. Di fatti, questa domenica, dalle 10 alle 20, in piazza Matteotti 22,(nei locali dell’ex Lola) si terrà il Propaganda market. Ideato da giovani del territorio e supportato dall’associazione culturale 303, Propaganda market vuole essere una giornata all’insegna dell’amore, della bellezza, dell’arte in tutte le sue sfaccettature e della convivialità. Venticinque espositori con banchi di abbigliamento vintage, second hand, handmade e artigianato riempiranno di colori l’ampia sala interna. E ancora, lettura di tarocchi e... una macchinina itinerante di libri.

Una giornata all’insegna dell’arte in tutte le sue forme: previsto infatti anche un food truck del birrificio del Golfo (che propone birre artigianali e locali), la collaborazione del bar Nob, il dj set dei 303, collettivo spezzino. Domenica, per mano di due artisti di Carrara, anche un’estemporanea di live painting che, in caso di sole, si svolgerà nella meravigliose corte esterna. I quadri che verranno realizzati saranno poi assegnati al pubblico a fine giornata attraverso una lotteria. Una vera e propria propaganda d’amore, di amicizia e di arte, volutamente organizzata in un contesto antico, per sottolineare l’attenzione e la cura dei manufatti realizzati dai giovani artigiani e designer che saranno presenti.

Elena Sacchelli