Allerta tra i genitori sulla ’gang delle risse’

Sarzana, 12 ottobre 2021 - E’ allarme fra i genitori dei giovani sarzanesi per la scoperta di una chat soprannominata ’La gang delle risse’ che a quanto sembra qualcuno avrebbe creato, su Whatsapp, per ’organizzare’ gruppi di minorenni fra i 13 e i 17 anni. Si tratta di una vicenda ancora tutta da chiarire, ancora senza riscontro. Ma il tam-tam preoccupato fra i genitori è partito e molti hanno deciso di controllare in maniera più costante i propri figli quando escono da casa.

Qualcuno fra i ragazzi che hanno ricevuto quegli strani messaggi su Whatsapp in cui vengono invitati a partecipare o fare da spettatori a risse fra gruppi organizzate solo per divertimento, non per rivalità esistente, avrebbe fatto vedere la chat ai genitori. Ed è scattato il tam-tam prima fra conoscenti che hanno figli in età scolastica, poi come ormai avviene nell’era dei sociale, su Facebook dove è stato lanciato l’allarme parlando della "gang delle risse". Nei commenti c’è chi invita a controllare i ragazzi e a non sottovalutare episodi del genere, stroncando sul nascere ogni tentativo di violenza soprattutto quando coinvolti sono i minori, ma ci sono anche risposte ironiche.

La vicenda sarebbe esplosa sabato e domenica dell’altra settimana. Secondo quanto abbiamo appreso un ragazzino ne avrebbe parlato in famiglia, poi la notizia si è diffusa in un baleno ed è finita sul web. Altri messaggi sarebbero arrivati anche nei giorni successivi. Fra l’altro proprio per non farsi scoprire gli organizzatori di questo a dir poco strano divertimento indicherebbero solo all’ultimo momento la località della rissa.

Quanto sta accadendo comunque è seguito dalle forze dell’ordine, dagli stessi carabinieri della compagnia di Sarzana e dagli agenti del Commissariato sarzanese che ne sono venuti a conoscenza e come sempre accade stanno effettuando i controlli necessari. Per il momento comunque non risulta nulla di concreto, anche se l’attenzione delle famiglie sarà sicuramente più rigorosa. C’è da segnalare che sicuramente la cosiddetta "Gang delle risse" finora non ha operato, visto che negli ultimi mesi non sono più state segnalate, in città, risse di alcun tipo. Del resto i controlli in centro soprattutto nelle giornate prefestive e festive, sia al pomeriggio che nelle ore notturne, sono stati potenziati dalle forze dell’ordine con pattuglie di carabinieri, polizia di stato e locale, guardia di finanza che stazionano nelle zone nevralgiche costantemente. A questo bisogno aggiungere l’implementazione della video sorveglianza.