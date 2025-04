Alle urne 474 cittadini nella giornata di sabato. Gli eletti delle zone 3 e 4

Affluenza inattesa alle elezioni di quartiere ad Arcola, i cittadini hanno risposto positivamente all’appello per costituire i consigli delle frazioni, valido strumento per portare la voce degli arcolani a palazzo civico, non più attivi da dieci anni. Trentasette candidati in tutto, quattro le macrozone di divisione del territorio comunale, molti degli aspiranti consiglieri hanno deciso di riunirsi in una lista denominata Partecipazione e democrazia. Vediamo nel dettaglio, i dati ufficiosi.

Sabato, primo giorno di seggi per le votazioni del consigli rionali della zona 3 inerente i quartieri di Termo, Pianazze, Monti, Baccano e Fresonara sono andati a votare 211 cittadini. Mentre per la zona 4 che riunisce Romito, Battifollo, Cerri, Trebiano ben 263 arcolani hanno avuto accesso alle urne per un totale di 474 elettori.

Risultano eletti, ma nei prossimi giorni ci sarà la convalida ufficiale, per la zona 3 della lista Partecipazione e Democrazia Angelo detto Mario Cutrone, Sandro Pratesi e l’ex assessore all’ambiente Roberto Colombo. Non collegati a liste Paola Angelinelli, Erik Tornaboni che è il secondo più votato figlio di Francesco che fu uno dei più attivi nel comitati di quartieri scomparso lo scorso anno, Riccardo Perioli, Maria Gabriella Sommovigo, Per la zona 4 della lista Partecipazione e Democrazia sono eletti Laura Bernazzani, Alessandro Bongiorno ex consigliere comunale, Paola Angelinelli, Elena Lagomarsini, senza lista sono eletti Roberta Pompei, coordinatrice della Lega in Val di Magra già candidata alle comunali, Riccardo Simonelli, Domenico Russo.

Nella giornata di ieri le elezioni rionali sono proseguite la mattina e il pomeriggio nelle zone 1 relativa al centro storico e Ponte di Arcola e per la zona 2 relativa ai bacini di Piano di Arcola e Ressora. I risultati si conosceranno oggi.

Cristina Guala