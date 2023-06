Alla scoperta della valle dei mulini Sentieri, cascate e antichi manufatti Un patrimonio che va valorizzato

La storia del territorio di Castelnuovo Magra passa anche da quelle colline. attraversando i sentieri tra i resti di mulini abbandonati ma un tempo alimentati dalle cascate del Bettigna. Un piccolo tesoro che per anni è stato se non proprio dimenticato sicuramente non adeguatamente valorizzato prima che un gruppetto di volontari segnasse la strada del recupero impegnandosi nella riqualificazione di un polmone verde molto conosciuto dai residenti. E da qualche tempo frequentato anche da tanti camminatori e dai soci del Club Alpino ltaliano. Le prospettive e il recupero della Valle di Mulini sarà il tema della conferenza in programma domani, sabato, dalle 10 alla sala polivalente del centro sociale di Molicciara. Oltre alla presentazione dell’enorme lavoro svolto negli anni per rendere accessibile a tutti il percorso, costruendo passerelle, ponti di legno e mantenendo puliti i sentieri l’appuntamento diventa l’occasione per un approfondimento sulle possibilità di sviluppo della zona coinvolgendo anche altri enti, tra i quali il Parco di Montemarcello Magra Vara e le associazioni di volontariato e promozione turistica oltre alla richiesta dell’ente castelnovese di accedere a finanziamenti dedicati. Introduce i lavori l’assessore del Comune di Castelnuovo Magra, Luca Marchi, quindi a seguire gli interventi di Gianni Tendola e Loris Pietrobono del gruppo di volontari della Valle di Mulini, Beatrice Giardino architetto, Eraldo Bocca botanico, Luca Braida naturalista, Edoardo Ratti vicepresidente Cai Sarzana, Maurizio Federici dell’ufficio urbanistica del Comune di Castelnuovo Magra, Gianfranco Damiano Italia Nostra, Francesca Giovanelli, Francesco Tassara, Roberto Vendasi del colletivo artistico di valorzzazione territoriale. Dopo le conclusioni affidate al sindaco Daniele Montebello dalle 14,30 si parte per la camminata nel percorso recuperato.

m.m.