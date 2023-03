Ai bimbi una pasta col ’giusto’ sapore

Oggi la pasta per gli alunni di Vezzano avrà un sapore diverso, quello della libertà. Cir Food preparerà nel menù del giorno della mensa scolastica, la pasta di semola biologica ’Libera Terra’ prodotta da cooperative sociali che coltivano le terre confiscate alla criminalità. L’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Vezzano ha accolto la proposta di Cir Food e ha deciso di coinvolgere i ragazzi delle scuole vezzanesi, nella celebrazione della XXVIII Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’. "Per contrastare l’illegalità e le mafie – spiega l’assessore Nadia Lombardi – bisogna partire dalle nuove generazioni. Con piccoli gesti quotidiani".