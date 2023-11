Agricoltura, nuova linfa al settore. Dalla Regione 1,3 milioni di euro

I giovani e la riscoperta dell’agricoltura. Potrebbe sembrare quasi un passo indietro, in una quotidianità veloce fatta di piattaforme digitali e di realtà virtuali, ma il ritorno alla terra e alla storia contadina è un dato in crescita confermato sia dal numero di giovani che frequentano l’istituto a indirizzo agrario "Parentucelli Arzelà" di Sarzana che dalle cooperative che stanno affacciandosi alla professione in Val di Magra e Val di Vara terre che storicamente vantano forti radici contadine. Un ritorno alle origini che ha ottenuto il sostegno di Regione Liguria che ha appena messo a disposizione nuove risorse per incentivare l’incremento del settore agricolo.

La giunta del presidente Giovanni Toti su proposta del vice presidente e assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha stanziato 1.3 milioni di euro all’interno del Programma di Sviluppo Rurale. Inoltre nelle prossime manovre sono previsti finanzamenti, si ipotizza 8 milioni di euro per aiutare l’avvio di nuove impese proprio per agevolare l’inserimento occupazionale dei giovani e 4 milioni destinati invece agli agricoltori che abbiano compiuto i 40 anni di età. Nuova linfa al settore dunque ma anche una risposta occupazionale rivolta anche a una fascia di età che realisticamente può incontrare maggiori difficoltà nell’inserimento del mondo del lavoro.

I contributi stanziati da Regione Liguria sono destinati non soltanto alla creazione di nuove cooperative ma anche all’investimento nelle aziende agricole in attività e all’ammodernamento dei macchinari.

"Un contributo concreto - ha spiegato l’assessore regionale Alessandro Piana - che dovrà dare ulteriore slancio al ricambio generazionale in agricoltura e consentire gli investimenti per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento delle aziende agricole e della silvicoltura. Abbiamo stanziato ulteriori 1,3 milioni a seguito della recente approvazione dell’ultima modifica al Programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione Europea da noi richiesta per poter concedere i finanziamenti al maggior numero possibile di domande accoglibili".

Nel dettaglio si tratta di 530 mila euro in più per l’avvio di imprese agricole di giovani agricoltori, arrivando quindi a 1,9 milioni stanziati in totale, e di oltre 842 mila euro aggiuntivi per le innovazioni e adeguamenti, arrivando ad un importo complessivo di 4,6 milioni di euro.

Massimo Merluzzi