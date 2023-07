Aggredisce custode del camping Ghanese di 34 anni arrestato

Il misterioso incendio che qualche notte fa ha distrutto uno scooter ai giardini pubblici di Porta Romana a Sarzana potrebbe non essere un semplice e sfortunato corto circuito. E’ quello che stanno accertando i carabinieri della compagnia di Sarzana dopo l’arresto di uno straniero che dopo aver appiccato due incendi a Spezia ha proseguito nella sua escalation di violenza e danneggiamenti. Il 34 enne ghanese infatti ha creato il panico all’ingresso di un camping ad Ameglia aggredendo il custode che gli stava impedendo l’accesso. L’extracomunitario ha afferrato per il collo il dipendente e all’arrivo dei carabinieri ha proseguito nel suo atteggiamento molto aggressivo. Dapprima ha insultato i militari quindi ha usato violenza, aggredendoli a calci e spintoni prima di essere immobilizzato con grande fatica. Una volta portato in caserma a Sarzana dal controllo eseguito il ghanese è risultato lo stesso che qualche sera prima aveva incendiato un contenitore di olio usato e due biciclette. Inoltre il furgone sul quale avrebbe voluto entrare nel campeggio era stato rubato a Sarzana. È stato quindi arrestato con l’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza è comparso ieri in Tribunale alla Spezia per il rito della direttissima. Nel corso dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto, applicandogli il divieto di dimora in tutta la provincia. Il furgone che era stato rubato in città è già stato riconsegnato. Adesso sul ghanese si apre una nuova indagine. Infatti non è da escludere un collegamento tra la sua presenza a Sarzana e l’incendio del motociclo avvenuto qualche sera fa. Fiamme che hanno daneggiato una vettura.

m.m.