Affitti, un bando per le famiglie in difficoltà

Ci sono oltre 20 mila euro a disposizione delle famiglie per il pagamento degli affitti arretrati non saldati a causa della difficoltà economica che potrebbe tramutarsi in uno sfratto. Il Comune di Sarzana ha aperto un bando pubblico riservato agli inquilini residenti nell’ambito del progetto di sostegno alla morosità incolpevole. La somma di 21 mila 525 euro è stata stanziata da Regione Liguria proprio per andare incontro alle difficoltà nei pagamenti collegata alla perdita del lavoro degli inquilini assicurando la loro permanenza abitativa e allo stesso tempo per tutelare anche i proprietari degli immobili dal mancato introito. Per avere diritto al contributo sono stati stabiliti alcuni requisti indispensabili per poter predisporre una graduatoria e successivamente suddividere la quota ricevuta dall’ente. Per poter presentare la domanda occorre dimostrare la perdita oppure la consistente riduzione della capacità reddituale dovuta al licenziamento, cassa integrazione, mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato oppure cessazioni di attività libero-professionali derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente. Rientrano nei requisiti anche la malattia grave, il decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Verrà valutata al fine della formulazione della graduatoria anche la riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare del 2021 confrontato con quello dell’anno precedente. Possono partecipare al bando soltanto i residenti nel Comune di Sarzana in possesso di un reddito Isee non superiore a 26 mila euro e destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità. Il contributo sarà erogato fino a un massimo di 8 mila euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad ...