Affidata al Cai la cura di 14 sentieri

Quasi 42 mila metri su 14 percorsi escursionistici che il Comune di Sarzana ha affidato al Cai per i prossimi tre anni. Su proposta del sindaco che ha la delega allo sport e dell’assessore al turismo Carlo Rampi, la giunta, con delibera 56, ha infatti affidato l’incarico per manutenzione, pulizia, monitoraggio, tracciamento e tabellazione di 14 sentieri. Il Cai di Sarzana ha comunicato la propria disponibilità a stipulare la convenzione sui 14 sentieri anche per accreditarli al Rel, la rete escursionistica della liguria, per favorire l’implementazione dell’attività all’aria aperta, quali il trekking e l’escursionismo. Tra i compiti del Cai ci sono la pubblicazione della cartina contenente la descrizione della rete sentieristica Val Di Magra e l’incentivare il turismo escursionistico. Per la convenzione il Comune ha stanziato 2 mila euro l’anno per 3 anni.