Aeronautica Festa per i cent’anni Si decolla con il simulatore di volo

Un simulatore di volo e una mostra dedicata al capitano pilota Ugo Gordesco sono solo alcune delle diverse iniziative che il distaccamento aeroportuale di Sarzana Luni ha in serbo per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare. Il 28 marzo del 1923, con la costituzione della Regia Aeronautica come Forza Armata autonoma, nacque ufficialmente l’Aeronautica militare italiana. E anche Sarzana, come tutta Italia, si prepara a festeggiare – a partire da sabato 25 marzo - il centenario di quella che oggi è considerata la terza formata dello Stato nel migliore dei modi. Costruito a Sarzana originariamente come aeroporto per la sperimentazione a terra degli idrovolanti della Marina Militare nel 1918, successivamente dismesso, fu ampliato da hungar e uffici nel 1967, dopo la decisione della Marina Militare di riutilizzare la base del 1962. Il Comando della stazione elicotteri di Luni, la Maristaeli - Luni, fu istituito nel 1968 e l’anno successivo iniziò l’attività di volo. Il Distaccamento aeroportuale di Sarzana Luni, si prepara dunque a far conoscere la storia, i valori fondanti e il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini dell’Aeronautica Militare a favore del Paese e della collettività, mostrando al pubblico – nell’atrio e nella sala consiliare di palazzo Roderio – le attività istituzionali del reparto sarzanese. Attraverso riproduzioni di materiale storico e con video e fotografie didascaliche, il pubblico potrà interagire con oggetti, strumentazioni e cartine per assaporare cosa significa far parte della straordinaria realtà dell’Aeronautica Militare.

Per l’occasione sarà messo a disposizione dei visitatori anche un simulatore di volo messo a disposizione a titolo gratuito dalla società Sky Lab di La Spezia. Dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19, da sabato e sino al prossimo martedì, nella sala consiliare del Comune di Sarzana, sarà possibile visitare la mostra dedicata a Ugo Gordesco, il pioniere aeronautico nato a Arcola nel 1884 che partecipando alla trasvolata Roma- Tokyo di Gabriele D’Annunzio nel 1920, trovò la morte a Bushehr, il 13 aprile dello stesso anno. Una carriera breve quanto ricca di riconoscimenti quella del comandante Gordesco che nel 1916 prese parte alla Grande Guerra volando prima con la 75ª Squadriglia caccia e poi con l’80ª Squadriglia caccia. Si ricorda che l’inaugurazione della mostra è prevista per questo sabato alle ore 11, alla presenza del comandante del reparto e dei primi cittadini di Sarzana e Arcola, Cristina Ponzanelli e Monica Paganini.

Elena Sacchelli