Addio alla ’profe’ di matematica. Ha formato generazioni di studenti

Vezzano Ligure, 21 marzo 2024 – Se ne è andata nella sua casa di Massa Ivana Della Maggesa Bonelli, professoressa di matematica e scienze naturali per tantissime generazioni di studentesse e studenti vezzanesi.

La ’profe’, come tutti la chiamavano in paese, avrebbe compiuto 95 anni il prossimo 9 aprile; si era trasferita nel capoluogo vezzanese a inizio anni sessanta ai tempi dell’istituzione della scuola media obbligatoria dopo il matrimonio con Mario Bonelli, responsabile dell’ufficio di collocamento. Rimase a vivere a Vezzano sino al 2008 quando morì il marito Mario Bonelli.

«Fu la mia professoressa di matematica – racconta Manuela Conti, abitante del borgo – per due mesi nel 1968 in prima media. Dopo poco separarono i maschi dalle femmine e lei andò a insegnare ai ragazzi. Ho mantenuto con lei un rapporto di amicizia e mio figlio Nicola, nato nel 1992, l’ha frequentata per anni. La chiamava affettuosamente zia. Non aveva avuto figli, ma i suoi alunni erano suoi figli spirituali".

La professoressa Della Maggesa continuò a insegnare fino agli anni ’90 nella scuola media del capoluogo in via Verdi. "L’ho avuta come professoressa dalla fine degli anni 80 al 1991 – racconta Andrea Gianelloni, avvocato – era sempre disponibile con noi studenti e chi aveva bisogno di ripetizioni trovava sempre aperta la porta di casa sua: non ha mai preso una lira da nessuno per le ore di insegnamento fuori dalla scuola"

Anche negli ultimi anni, dopo essere tornata a vivere in centro a Massa vicino alle nipoti, continuava la sua attività di volontariato come insegnante di ripetizione per ragazze e ragazzi di ogni ceto sociale. "Ivana era giovane dentro – la ricorda con commozione la nipote Gina De Caprio – e le piaceva insegnare la matematica e le scienze agli studenti dalle elementari alle superiori tantoché in salotto aveva una lavagna con i gessetti con cui spiegava le formule matematiche agli studenti". I funerali verranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa di San Sebastiano in largo Matteotti a Massa. Ultima di cinque sorelle lascia nove nipoti e uno stuolo di pronipoti. Alla famiglia Della Maggesa le condoglianze della redazione della Nazione.

Fabrizio Dellepiane