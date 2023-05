Addio a “Mingo” imprenditore della nautica

Era uno dei tanti ragazzi che frequentavano la grande compagnia di piazza San Giorgio quando il centro storico sarzanese era il punto di riferimento serale di tanti giovani. Se ne è andato a soli 57 anni Marco Menconi conosciuto da tutti con il soprannome di "Mingo" dopo aver lottato con grande carattere contro una male che da tempo lo tormentava ma che ha affrontato continuando a lavorare portando avanti la sua attività nel mondo della nautica. Aveva una grande passione per il mare e proprio per questo oltre 20 anni fa ha avviato l’attività "Marco Yacht" negli uffici aperti al Cafaggio di Ameglia vicino al ponte della Colombiera facendosi così conoscere nel mondo della navigazione. Fino a quando il fisico lo ha aiutato è rimasto al lavoro, nell’attività di vendita e noleggio di imbarcazioni. Non soltanto Marco ma anche la sua famiglia è molto conosciuta a Sarzana per aver gestito per diversi anni una lavanderia. Lascia la sorella Patrizia, nipoti e parenti.