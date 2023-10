Addio a Franco Bertolani, un punto di riferimento per Sarzana

Tanti ricordi hanno accompagnato il dolore per l’improvvisa scomparsa di Franco Bertolani, ex dirigente del Comune di Sarzana e consigliere e assessore regionale. Il segretario regionale del Pd Davide Natale lo ha definito "un punto di riferimento, sia per l’elaborazione politica che per il ruolo amministrativo, impegnato nella crescita della comunità. Alla famiglia mi lega un sentimento di affetto e amicizia, un abbraccio a Giorgio e a tutti i suoi cari". Per il segretario provinciale Pd Iacopo Montefiori è stato "un uomo di grande cultura e delle istituzioni, rigoroso e dal pensiero profondo sempre disponibile a dare il suo contributo, a mettere a disposizione la sua grande esperienza e i suoi consigli". Per otto anni, per l’ex sindaco Massimo Caleo il rapporto con Bertolani è stato quotidiano: "Un carattere introverso certe volte taciturno ma non gli sfuggiva nulla. Non lasciava mai niente al caso. I suoi consigli e le sue conoscenze le ha ha messe a disposizione di tutti, dentro e fuori al Partito che ha seguito nelle sue evoluzioni, fino alla nascita del Pd".