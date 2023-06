Addio a Fausto Grassi, allevatore di bestiame conosciuto come "Il biondo" a 95 anni

Tanti amici hanno accompagnato Fausto Grassi nell’ultimo viaggio. Si è spento nei giorni all’età di 95 anni il conosciutissimo allevatore di bestiame di Castelnuovo Magra conosciuto con il soprannome de "Il biondo". Davvero per una vita ha svolto l’attività del "zenzalo" che nel dialetto castelnovese identifica proprio l’attività di commerciante di mucche, cavalli e altri animali che Grassi acquistava e rivendeva agli allevatori in Emilia, Lunigiana oltre che nella nostra zona. Dopo aver superato il contagio da Covid trascorrendo 25 giorni in ospedale e un brutto infortunio lo scorso anno provocato da uno dei suoi amati cavalli si è arreso per un problema di cuore all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Le nipoti Silvia e Chiara hanno voluto ringraziare a nome di Paolo e Magda i figli di Fausto, tutti gli amici e conoscenti che hanno salutato Fausto stringendosi con affetto alla famiglia.