Ad Arcola si celebra l’Aeronautica. Mostra dedicata al pilota Gordesco

Un grande successo per la mostra intitolata "Arcola in azzurro" organizzata per il centenario dell’Aeronautica militare nella sala Pentagona del centro storico di Arcola e che proseguirà fino a domani. Ieri mattina si è tenuta l’inaugurazione con il taglio del nastro alla presenza della rappresentanza dell’Aeronautica militare di Sarzana, del comando Incursori di Furbara da Cerveteri, della sindaca Monica Paganini, dell’amministrazione comunale di Arcola e delle autorità locali.

L’esposizione di importanti cimeli, tra cui trova spazio anche il materiale della mostra dedicata al pilota arcolano Mario Ugo Gordesco, scomparso tragicamente durante l’impresa aviatoria del primo raid Roma Tokyo, proseguirà oggi sabato e domani domenica in orario 9,30-12.30 e dalle 14,30 alle 17,30. Inoltre stamani per il 105° anniversario delle Forze Armate il comune di Arcola ha previsto un percorso di posa delle corone, alle 9.30 in piazza della chiesa a Trebiano alla lapide ai Caduti della Grande Guerra, alle 10 al cimitero comunale di Arcola alla tomba del pilota Gordesco, alle 10,30 alla lapide al Santuario degli Angeli e alle 11 in piazza Garibaldi. Da lunedì 6 fino all’11 novembre alla mostra in sala Pentagona si potranno prenotare visite guidate su appuntamento aperte alla partecipazione di scuole e gruppi. Gli interessati possono (contattare il numero 0187952830 o scrivere a [email protected].