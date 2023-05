"Acqua a singhiozzo E nessuno ci avverte"

Acqua a singhiozzo, protesta da via Romana dove i residenti chiedono il "interventi alle tubature". L’ultimo episodio giovedì, quando gli abitanti della strada sono rimasti senz’acqua senza alcun preavviso. "E’ successo spesso – raccontano – negli ultimi anni di non essere mai informati dell’interruzione del servizio idrico, con non pochi disagi". E due giorni fa è capitato ancora, anche se i residenti ne avevano sentore poiché il giorno prima, mercoledì, arrivava solo un filino d’acqua dai rubinetti e hanno immaginato che sarebbe stato necessario un intervento. Che è avvenuto il giorno dopo, "senza alcuna comunicazione" del periodo di interruzione, nessuna informazione per quanto tempo sarebbero rimasti all’asciutto e il tipo di lavoro svolto. Quando poi il servizio riprende l’acqua "è sempre torbida". I residenti "soluzioni definitive per le tubature" e di "essere informati con manifesti, volantini mai affissi lungo tutta la strada negli ultimi anni, se non qualcuno a qualche rete ma non visibile a tutti".