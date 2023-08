Abbraccio al pellegrino della pace Da Canterbury lungo la Francigena

I colleghi lo hanno atteso in città per accompagnarlo alla funzione religiosa officiata alla Cattedrale di Santa Maia Assunta e successivamente in sala del consiglio comunale. Il camminatore è un ex appartenente alla polizia di Stato e per questo la Questura della Spezia e il commissariato di Sarzana hanno voluto tributargli il saluto degli agenti insieme al gruppo in congedo dell’associazione nazionale. Guliano Maltempi è conosciuto come il Pellegrino della Pace, partito a giugno da Canterbury e diretto a Roma camminando sugli oltre 2 mila chilometri della via Francigena motivato dalla sua grande passione per i percorsi storici della cristianità. Dopo avere affrontato le soste in Emilia il camminatore è arrivato a Sarzana entrando da Porta Romana e dopo aver percorso via Mazzini ha ricevuto la benedizione da don Piero nella cattedrale di Santa Maria Assunta. Accompagnato dalla volante e dal gonfalone della polizia, è arrivato in municipio per ricevere l’abbraccio istituzionale dalla sindaca Cristina Ponzanelli, del vice prefetto, del vicario della Questura, rappresentanti del Fai e Provincia. L’impresa di Maltempi è patrocinata dall’associazione nazionale della via Francigena e sostenuta dalla presidenza nazionale Anps.