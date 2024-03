“A tavola con Fata Merenda” ispira le attività per bambini

Le arcolane Daniela Tresconi e Cinzia Angelotti domenica 24 saranno ospiti a ’Porcari in festa’, l’evento organizzato dalla Fondazione Lazzareschi e dedicato alla primavera e ai bambini, in programma in piazza Felice Orsi dalle 10 alle 18. Il laboratorio ispirato al libro per bambini "A tavola con Fata Merenda", scritto da Daniela Tresconi, è stato inserito tra le attività dedicate ai bambini, con due appuntamenti uno alle 10.30 e uno alle 15.30. Il laboratorio è gratuito ma è necessaria la prenotazione al numero 347 0183605. Si comincerà con la lettura animata del racconto e a seguire un laboratorio di cucina per imparare a realizzare dei personaggi del libro con frutta e verdura.

"Abbiamo costruito una storia che potesse essere rappresentata nel piatto - spiegano le due arcolane - per conquistare i bambini inappetenti e aiutare le mamme in difficoltà. Ci siamo armate di formine e stampini, solleticando la nostra creatività per inventare piatti fantasiosi, colorati e divertenti, in cui gli ingredienti di diverse forme e colore sono diventati i personaggi della favola. Con due fette di pane in cassetta e dei taglia-biscotti, si possono creare davvero infinite combinazioni: basta utilizzare la fantasia e con l’aiuto dei bambini sarà ancora più facile. Così Fata Merenda ci insegna come trasformare uno spuntino in un momento divertente con gli amici, con la classe o semplicemente con mamma e papà. Ringraziamo Valentina Massi che ha arricchito il racconto con i suoi disegni artistici e la nutrizionista Georgia Manetti per le informazioni medico scientifiche sull’importanza della frutta e della verdura per una sana alimentazione".

C.G.