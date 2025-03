A passeggio di notte con la... civetta

Indovina chi c’è stasera? La simpatica amica civetta. L’Oasi Lipu di Arcola organizza per sabato una passeggiata notturna che si svilupperà nel borgo storico e nelle campagne circostanti. Ritrovo alle 20.30 alla biblioteca in Piazza 2 Giugno da cui i partecipanti partiranno per una passeggiata alla scoperta dei rapaci notturni del territorio. "Attraverso richiami registrati – spiegano dall’Oasi – cercheremo di riconoscere e individuare civette e altri strigiformi che popolano la notte". La lunghezza del percorso è di 3,7 km con un dislivello totale di 467 m per 3 ore. L’evento è a offerta libera, la prenotazione è obbligatoria. Gli organizzatori raccomandano di portare una torcia, indossare calzature comode e vestiario adeguato alle temperature serali. Per info [email protected] o 349 0956080 (anche su whatsapp).