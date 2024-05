A caccia della conferma: "Cinque anni difficili ma il bilancio è positivo"

Per "Cambiamo Follo insieme – Per Rita Mazzi sindaco" l’obiettivo è il mandato bis, sperando nella conferma e in un lustro decisamente più tranquillo rispetto a quello in cui ha guidato il Comune della Val di Vara. La prima cittadina uscente parla di "cinque anni molto difficili, fra pandemia, rincari delle materie prime, energia elettrica alle stelle, clima impazzito", fattori che hanno reso il suo compito "particolarmente difficile" e a cui si è aggiunto "l’aver trovato un Comune in pre-dissesto lasciato dall’amministrazione precedente, ma già nell’ottobre 2022 abbiamo trovato il bilancio in positivo: la Corte dei Conti ha accettato il nostro nuovo piano complimentandosi". Guarda a ciò che più l’ha resa orgogliosa Rita Mazzi, a partire dalle opere: rifacimento della piazza del Comune, dei marciapiedi, interventi per la messa in sicurezza del territorio, la sua pulizia e l’attenzione e nelle strade delle frazioni, "soggette ogni giorno a nuove frane".

"Ci siamo impegnati per fare questo, nonostante il Comune non avesse un alto numero di dipendenti e abbiamo inserito due cantonieri di frazione. Se sarò rieletta, avremo l’opportunità di aggiungerne altri e la linea che seguiremo sarà la stessa". Squadra che vince non si cambia? In parte, perché, nonostante il bilancio positivo, per la sindaca uscente "serve inserire linfa nuova". Guardando al nuovo programma, sono tre i grossi interventi previsti. "Un polo scolastico unico nella frazione di Pian di Follo, che unificherà cinque istituti, dove si entra al nido e si esce per andare alle superiori; un bypass che toglierà il traffico pesante dal centro di Piana Battolla e Pian di Follo, migliorando vita e sicurezza dei cittadini, allacciato al ponte che verrà messo in sicurezza e allargato in entrata dalla Provincia; incremento della raccolta differenziata, aggiungendo un’isola zonale in ogni frazione, per permettere di agire meglio in questo senso, ma anche andare incontro agli anziani dei nostri borghi".

Chiara Tenca