A ballare con il pullman. L’iniziativa del Jux Tap: "Evitiamo gli incidenti"

In discoteca senza il pensiero di guidare nella notte per rientare a casa. Il primo viaggio del "pullman della tranquillità", seppur con una promozione molto contenuta, è andato discretamente bene ma per dare continuità al progetto che il Jux Tap di Sarzana ha lanciato per evitare al popolo della notte il rischio di incidenti e altri fuoriprogramma dopo la notte trascorsa sulla pista da ballo, e magari anche con qualche puntatina al bancone del bar, ci vorrà tempo. E soprattutto la collaborazione anche da parte di società e ditte di trasporto della zona per contenere le spese di viaggio alle quali vanno aggiunte anche quelle del personale di sicurezza che il locale sarzanese deve garantire a bordo del mezzo affittato. La proposta, insomma, è valida e utilissima e non certamente, almeno non soltanto, per evitare il problema del parcheggio. Dopo una lunga serata in discoteca infatti sono ben altri i rischi del ritorno a casa alla guida e si conoscono molto bene. Per questo l’iniziativa adottata da Andrea Tartarini e Cristiano Arpe i titolari del locale notturno Jux Tap di via Variante Aurelia a Sarzana è proprio orientata ad agevolare la clientela e tranquillizzare le famiglie. "Il target di alcune serate - spiega Andrea Tartarini - oscilla tra i 18 e i 25 anni e abbiamo notato che in pochi hanno la patente quindi ci sono macchinate di ragazzi che arrivano al locale e poi a tarda notte ripartono magari dopo aver bevuto qualche drink in più. Sicuramente rispetto al passato la patente di guida non è più una priorità e un simbolo di indipendenza o comunque anche l’aspetto economico influisce nella scelta. Quindi i ragazzi o restano a casa oppure devono sperare di trovare un passaggio e così ci è venuta l’idea di garantirlo noi mettendo a disposizione un pullman". E come in ogni storia spunta il fatidico "ma". "In questo caso - prosegue Tartarini - il ma è di carattere economico. Il primo esperimento della scorsa settimana è stato costoso anche perchè l’unica azienda che ci ha garantito il trasporto sulla linea Sarzana-Spezia l’abbiamo trovata a Pisa. Se fosse un’azienda locale i costi sarebbero decisamente inferiori".

Lo scopo del pullman è garantire la serenità all’uscita del locale. I ragazzi dopo una notte in discoteca possono essere stanchi e magari anche non lucidissimi quindi una volta saliti in macchina non c’è nulla di meglio di un tranquillo rientro a casa, comodamente seduti sul bus. Il pullman alcune sere fa è partito da Spezia diretto verso Sarzana con qualche fermata, concordata, lungo il tragitto prima di raggiungere la discoteca.

"La prima uscita ha portato un centinaio di ragazzi - continua Tartarini - con raduno in piazza Europa e poi qualche sosta lungo la strada come previsto dal programma. Il progetto verrà riproposto il 22 marzo in occasione di una serata musicale e poi vedremo come proseguirlo a partire dalla prossima stagione. Il Jux Tap ai primi di maggio sospende l’attività per passare alle serate all’aperto al Moor e Beach Club quindi ci sarà tempo per mettere a punto il progetto pullman a partire dall’autunno. Magari trovando qualche azienda disposta a contenere i costi oppure qualche sponsor interessato a darci un sostegno".

Massimo Merluzzi