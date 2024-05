Cresce l’attesa per il passaggio in Provincia del Giro d’Italia

Sarzana (La Spezia) 6 maggio 2024 - L’occasione è davvero imperdibile per gli appassionati della corsa Rosa. Mercoledì pomeriggio a Dogana di Luni è fissato l’intergiro che consente ai ciclisti di guadagnare punti preziosi per la classifica e per l’occasione dunque si fermerà anche la carovana degli sponsor. L’evento sportivo è stato presentato alle scuole di Luni dal rappresentante del Giro della Lunigiana Michele Ricci, dal vicesindaco Massimo Marcesini, Marco Monfronti comandante della polizia municipale e Federica Boggia rappresentante dei volontari della squadra comunale di Protezione civile e dall’agente ex ciclista Moreno Musetti. Il team ha fatto visita ai vari istituti scolastici per invitare e preparare i ragazzi al passaggio della corsa rosa. Gli studenti giocheranno un ruolo fondamentale nell’atmosfera di festa, armati del loro entusiasmo per sostenere i big del pedale, in piena sintonia con le persone di tutte le età in un grande abbraccio di passione sportiva.