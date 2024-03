Cresce il gruppo di lavoro per realizzare l’archivio storico dedicato allo sport

Sarzana (La Spezia) 7 marzo 2024 - Dopo le scuole elementari di Sarzana anche un gruppo di studenti dell’istituto scuperiore cittadino “Parentucelli Arzelà” è al lavoro per raccogliere le immagini che andranno a comporre il primo archivio storico di comunità dedicato allo sport sarzanese. L’idea proposta è stata lanciata da Archivi Fotografici ha già coinvolto tre plessi della scuola primaria Capoluogo, Marinella e Ghiaia, è inserito nell’ambito del patto di contrasto alla povertà educativa in Liguria, RE-Mind the Gap, a pochi mesi dall’anno in cui la Liguria sarà Regione Europea dello Sport, come da nomina Aces Europa. L’attività di ricerca delle immagini che andranno a formare l’archioso storico di tutti gli sport cittadini è coordinata da Jacopo Grassi, Simone Maggiani, Davide Marcesini e dai docenti tutor Claudia Ambrosini, Simone Fregosi, Emmanuelle Siriu e Paola Monica. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Sarzana e Uisp La Spezia e Val di Magra.