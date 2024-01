Calciomercato: si muovono le formazioni della Provincia spezzina

Sarzana (La Spezia) 2 gennaio 2023 - Anche nel mondo dilettantistico, al pari dei più famosi colleghi professionisti, si è aperta la finestra di calciomercato invernale che consente alle società di correre ai ripari nella composizione delle formazioni allestite nel corso dell’state oppure trovare elementi di ulteriore qualità per inseguire i sogni ambiziosi, magari di vittoria del campionato oppure di partecipazione alla fase de play off promozione. Si stanno registrando tante novità dunque nelle formazioni della Provincia spezzina a partire dal torneo di serie D fino a quello provinciale di seconda categoria. La ripresa dell’attività dopo la sosta natalizia è già in programma domenica. Tra le società che si sono mosse con particolare intensità si segnala lo Spezia Sportale che quest’anno per la prima volta si è presentata al campionato di seconda categoria spezzina ed è ancora alla ricerca della prima vittoria. Nel torneo di Promozione volti nuovi anche tra le fila del Magra Azzurri.