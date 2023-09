Buona la prima: l’Hockey Sarzana Gamma Innovation vince il torneo “Luigi Vettone”

Sarzana (La Spezia) 18 settembre 2023 - Vittoria con il punteggio di 3 a 2 dell’Hockey Sarzana nel memorial “Luigi Vettone” intitolato allo sportivo e socio della società Gamma Innovation sponsor della società hockeistica rossonera. Nella sfida che si è giocata al Vecchio Mercato la formazione allenata dal confermato tecnico Paolo De Rinaldis, uno degli ex di turno, ha superato gli Amatori Wasken Lodi con il punteggio di 3 a 2. Doppietta di Sergio Festa e sigillo di Facundo Ortiz per i rossoneri, Faccin e lo spagnolo Najera per i lombardi diretti dal tecnico Pierluigi Bresciani. È stata una partita combattuta tra due società che si sono già incontrate spesso in amichevole a conferma dell’ottimo rapporto nonostante la naturale rivalità essendo avversarie nel campionato di serie A1. Al termine della sfida il presidente del sodalizio organizzatore Maurizio Corona ha ricordato la figura di Luigi Vettone consegnando il trofeo al capitano della squadra Davide Borsi.