Arrestato il minorenne che ha aggredito un uomo alla stazione ferroviaria di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 24 aprile 2024 - Il cerchio degli indagati dell’aggressione di Pasqua ai giardini della stazione ferroviaria si è chiuso. Per il minorenne di Sarzana che ha colpito con un paletto di ferro alla testa un uomo di 46 anni ancora ricoverato in ospedale è stato eseguito da parte dei carabinieri della compagnia di Sarzana l’arresto con l’accusa di tentato omicidio mentre altri tre ragazzi presenti la notte dell’aggressione sono indagati per concorso in tentato omicidio. I militari hanno raggiunto il ragazzo di 16 anni nell’abitazione dove risiede insieme ai famigliari e lo hanno accompagnato in carcere a Torino. Gli altri indagati sono due ragazzi, fratelli, di Sarzana e un maggiorenne residente a Massa. Nei loro confronti è già scattato il sequestro di telefonini e abbigliamento indossato la notte tra il sabato e la domenica di Pasqua durante l’aggressione al 46 enne che dimora ai giardini della stazione ferroviaria. Un gesto legato, secondo la versione fornita dal giovane arrestato, ai presunti maltrattamenti rivolti dall’uomo al suo cane.