Arrestato giovane in possesso di cinque chilogrammi di sostanze stupefacenti

Sarzana (La Spezia) 21 novembre 2023 - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sarzana hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un ventenne residente nel territorio di Luni trovato in possesso di circa 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e di oltre 60 euro in contanti che si presume siano collegati all’attività di spaccio. L’operazione è la conclusione di una serie di controlli e appostamenti, effettuati dai carabinieri della compagnia di Sarzana diretti dal capitano Luca Panfilo per verificare alcune segnalazioni provenienti da diversi cittadini circa un insolito giro di persone che lasciava presagire di trovarsi in presenza di un giro poco chiaro come èpoi stato confermato. Il ragazzo è stato sottoposto a giudizio direttissimo in Tribunale a Spezia che si è concluso con la convalida del provvedimento restrittivo operato dai militari e l’osservanza dell’obbligo di dimora.