Allargata la zona di divieto di raccolta di frutta e ortaggi dopo l’incendio in autostrada

Sarzana (La Spezia) 11 ottobre 2023 - Dopo l’incendio del rimorchio che trasportava tubi in plastica che si è verificato all’alba di lunedì nella tratta autostradale A12 tra Carrara e Sarzana all’altezza della piana di Marinella era scattato il divieto di raccolta di frutta e ortaggi oltre al pascolo di animali per un raggio di 500 metri dal punto in cui è divampato il rogo che per diverse ore ha tenuto impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Sarzana e Carrara. In attesa dell’esito dei prelievi e analisi effettuate da Arpa Liguria e a scopo precauzionale Asl 5 della Spezia, tenendo conto del vento che lunedì ha spinto la coltre di fumo verso mare, ha aggiornato la mappa del monitoraggio e dell’attenzione portandola a 1.200 metri. Di fatto interessando maggiormente la zona pianeggiante di Ameglia. La squadra comunale di Protezione Civile sta avvisando la popolazione e le aziende agricole del nuovo provvedimento firmato dal sindaco Umberto Galazzo chiedendo prudenza e di attenersi alle indicazioni fornite.