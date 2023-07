Alice porta a Moonland le canzoni del grande maestro Franco Battiato

Sarzana (La Spezia) 18 luglio 2023 - Sarà Alice la protagonista del concerto di mercoledì sera alle 21 in pogramma nella centrale piazza Matteotti inserito nella rassegna Moonland Festival organizzata dall’associazione Bluesin con il patrocinio del Comune di Sarzana. La cantautrice si esibirà nello spettacolo dal titolo “Eri con me” che ripercorre la lunga collaborazione artistica con il “maestro” siciliano e sarà accompagnata nel viaggio dedicato all’indimenticato Franco Battiato dai musicisti Carlo Guaitoli al pianoforte, Chiara Trentin al violoncello. Dopo l’apertura di domenica con Ben Harper e la serata con i Santi Francesi la quinta edizione di Moonland Art Festival si sta preparando al gran finale in programma venerdì sera in occasione dell’ormai tradizionale Notte Bianca con il concerto di Mario Biondi sempre in programma dalle 21. L’ingresso, in questo caso, sarà libero come grande regalo alla città in occasione della serata di festa.