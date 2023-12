A lezione di guida sicura con i consigli della polizia stradale

Sarzana (La Spezia) 6 dicembre 2023 - Rispettare il codice della strada è una priorità assoluta ma anche mettersi alla guida nelle migliori condizioni psico fisiche è un obbligo per evitare incidenti e rischi. I suggerimenti sono arrivati dalla polizia stradale che in questi giorni sta girando a bordo del Pullman Azzurro della Polizia di Stato dotato di strumentazione digitale e simulatori per simulare le situazioni difficili provocate proprio dall’alterazione provocata dall’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti. All’incontro che si è tenuto in piazza Matteotti a Sarzana hanno partecipato gli studenti dell’istituto scolastico superiore “Parentucelli Arzelà”. Era presenti anche il questore di Spezia, Lilia Fredella, il vice questore e dirigente del commissariato di Sarzana Annamaria Ciccariello e la sindaca Cristina Ponzanelli. Giovedì mattina dalle 9 alle 13 il Pullman Azzurro sarà presente in piazza Europa a Spezia per riproporre l’iniziativa.