Garbini e Vallesi vincono il torneo di tennis San Valentino a Follo

I partecipanti al torneo di Follo

Sarzana (La Spezia) 14 febbraio 2023 - La coppia composta da Laura Garbini e Maurizio Vallesi ha vinto il torneo di tennis di doppio misto organizzato dal Tc Follo. Nella bella finale i vincitori hanno superato nella categoria “Expert Level” Alessandra Pietrelli e Danilo Raimondi ribaltando così il risultato della gara di qualificazione e aggiudicandosi il trofeo di San Valentino con il punteggio di 6-2. Nella sezione “Entry Level” vittoria di Silvia Peri e Francesco Buono sugli esordienti Alessandra Conti e Franco Piscitelli per 4-1 4-2. Nel singolare mashile e femminile Tpra disputato al Tc Spezia successi per Monica Paolini si aggiudica il titolo al tie break su Daniela Maggiani e Marco Baldassarre. Nel fine settimana invece prosegue la marcia di qualificazione provinciale del circuito Tpra e l’appuntamento per gli appassionati è fissato al Tennis Club Sarzana di via Posta Vecchia per la prova di singolare maschile “Carnival Cup” organizzata dal referente provinciale Pier Aldo Canessa in collaborazione con il circolo sarzanese.