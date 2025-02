Volterra a tavola con il territorio: l’iniziativa di Confesercenti, prenotate!

Volterra si prepara ad accogliere turisti e residenti in un viaggio alla scoperta delle sue bellezze artistiche, culturali e gastronomiche grazie a una nuova iniziativa targata Confesercenti. Il progetto, che rientra nel programma regionale Appunti di Viaggio, si terrà nei giorni 15, 22 e 23 febbraio e prevede un itinerario speciale nella città etrusca, con una guida certificata che accompagnerà i partecipanti a visitare i luoghi più significativi, tra cui il Museo Etrusco Guarnacci e altri punti di interesse, come: la Pinacoteca Comunale, l’Ecomuseo dell’Alabastro, il Palazzo dei Priori, l’Acropoli Etrusca, la Cisterna Romana e il Teatro Romano.

Il punto di ritrovo per i partecipanti sarà Piazza dei Priori, a Volterra, alle 10:00, dove la guida, esperta della città, condurrà i gruppi alla scoperta della sua storia millenaria. L’esperienza si concluderà con un pranzo presso il ristorante Volaterra di Jonni Guarguaglini, presidente dell’Area Valdicecina di Confesercenti. Il costo del pranzo è fissato a 30 euro a persona, cifra che copre solo il pasto, poiché il resto dell’iniziativa, tra cui le visite ai musei e la guida, è finanziato da Confesercenti nell’ambito del progetto Vetrina Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

L’iniziativa “Volterra a tavola con il territorio” ha l’obiettivo di promuovere Volterra e le sue ricchezze in un periodo dell’anno in cui il turismo è meno attivo. Come sottolinea Claudio Del Sarto, Responsabile Aree Valdera – Cuoio e Valdicecina per Confesercenti Toscana: “Promuovere le città d’arte come Volterra è la missione di ogni associazione, in particolare della nostra. Far scoprire e far conoscere luoghi e sapori di Volterra è fondamentale, soprattutto nei mesi più freddi come febbraio, quando la stagione turistica è meno vivace. Vogliamo portare gente a scoprire le nostre attività e i nostri musei, perché Volterra è quasi un museo a cielo aperto“.

L’iniziativa è aperta a tutti, ma la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare, è necessario contattare Confesercenti ai numeri 388 693 8823 o 320 370 5359 (nel caso in cui si decidesse di prenotare via messaggio, è importante scrivere nome, cognome e numero di cellulare).

Menù

Antipasto:

Fett’unta con olio extravergine di Volterra IGP Toscano e sale di Volterra

Carpaccio di lonza di grigio di San Miniato e verdure croccanti condite con olio B.V.

Piatti principali:

Lasagnetta al ragù toscano

Zuppa alla volterrana di cavolo nero e verdure dell’orto con olio e sale di Volterra

Crema di ceci e pane croccante profumato all’olio salvia e rosmarino

Dolce:

Il dolce volterrano con il suo accompagnamento

Il tutto accompagnato da un calice di vino e acqua.