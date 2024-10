Visuale Officina Ottica apre a Pistoia

Il 19 Ottobre alle 09.00 in via Benvenuto Cellini, 1 a Pistoia aprirà Visuale Officina Ottica negozio di ottica e optometria già presente con altro un punto vendita a Prato.

Il progetto Visuale è nato nel 2015 da Leonardo Fattori, giovane diplomato specializzato in ottica e optometria, e Alberto Vannucci già titolare dal 1996 di Ottica Vannucci in provincia di Prato, ed è nato con un obiettivo preciso: migliorare la qualità della vita delle persone con difetti visivi offrendo servizi di alto livello in un ambiente unico nel suo genere.

Per fare questo si sono circondati di una squadra di giovani ottici-optometristi esperti in continua formazione, specializzati in analisi visiva funzionale e contattologia specialistica e supportati dalle migliori strumentazioni del settore per offrire un servizio sempre all’avanguardia.

“Quando nell’ottobre 2015 abbiamo aperto Visuale Officina Ottica a Prato non immaginavamo davvero l’avventura che stava per iniziare” racconta Leonardo Fattori. “Io e il mio socio Alberto avevamo tanto entusiasmo e tante idee a cui non sapevamo nemmeno bene come dare forma e oggi invece stiamo aprendo un secondo negozio a Pistoia!”

Visuale Officina Ottica

Da nove anni Visuale Officina Ottica è un punto di riferimento importante per i pratesi della zona nord-ovest grazie alla competenza, alla professionalità e all’eccellenza dei servizi offerti, che verranno proposti anche a Pistoia:

analisi visiva funzionale approfondita per individuare la gradazione corretta e la soluzione migliore per risolvere il fastidio visivo;

per individuare la gradazione corretta e la soluzione migliore per risolvere il fastidio visivo; contattologia specialistica per individuare le lenti a contatto più adatte tra le varie tipologie presenti sul mercato;

per individuare le lenti a contatto più adatte tra le varie tipologie presenti sul mercato; consulenza personalizzata per la scelta della montatura più adatta, tenendo conto delle caratteristiche uniche di ognuno;

per la scelta della montatura più adatta, tenendo conto delle caratteristiche uniche di ognuno; montaggio lenti, riparazione e restauro per allungare il ciclo di vita degli occhiali.

per allungare il ciclo di vita degli occhiali. assistenza e richiamo post vendita per la cura dei clienti e non lasciarli mai insoddisfatti.

La decisione di aprire il secondo negozio a Pistoia non è stata casuale: “Abbiamo già tanti clienti che provengono da Montemurlo, Montale, Agliana, Quarrata e volevamo avvicinarci a loro per venirgli incontro” spiega Alberto Vannucci. “Sant’Agostino è una zona abbastanza strategica per chi abita e lavora in centro a Pistoia sia per chi vive nei comuni vicini di Montale e Agliana”.

Cosa aspettarsi da Visuale Officina Ottica

Il negozio di via Benvenuto Cellini, 1 a Pistoia sarà uno spazio di circa 110 metri quadrati arredato in stile industriale vintage in cui non mancheranno il calore e l’accoglienza tipici di Visuale Officina Ottica.

L’area espositiva ospiterà una vasta selezione di montature da vista e occhiali da sole di stili diversi così da poter soddisfare le esigenze di persone di tutte le età e generi. Verranno proposte montature artigianali prodotte con materiali di qualità realizzate da designer italiani che fanno del Made in Italy e dell’artigianalità una filosofia di vita e montature e occhiali di designer internazionali, oltre alla collezione originale Visuale: una selezione di prodotti creata e curata internamente con tutto l'amore per questo lavoro e che rispecchia la filosofia e lo stile di vita di Leonardo e Alberto.

Visuale Officina Ottica

Test dell’efficienza visiva gratuito: puoi prenotare dal 19 Ottobre al 15 Novembre.

In occasione dell’apertura in concomitanza con il mese della prevenzione visiva, Visuale Officina Ottica offre a tutti la possibilità di prenotare un test dell’efficienza visiva in modo completamente gratuito entro al 15 novembre, da fare in tutto il mese di ottobre e novembre. Un check up visivo e approfondito con controllo della correzione attuale.

Il test dell’efficienza visiva verrà effettuato da ottici-optometristi esperti in continua formazione, specializzati in analisi visiva funzionale e contattologia specialistica, supportati dalle migliori strumentazioni del settore per offrire un servizio all’avanguardia.

Per effettuare il test è necessario prenotare un appuntamento telefonando al numero 0573 761966

oppure passando direttamente in negozio via Benvenuto Cellini, 1 a partire dal 19 ottobre alle 09.00

Contatti Visuale

Visuale Officina Ottica

Via Benvenuto Cellini, 1

Pistoia (51100), PT

0573 761966

[email protected]

visualeofficinaottica.com/ottica-a-pistoia/

Segui Visuale Officina Ottica su:

Facebook @visualeofficinaottica

Instagram @visuale_officina_ottica